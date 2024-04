"plan b: Freiheit im Job": Infos zur neuen Doku des Lebenshilfe-Magazins

Weniger Arbeitszeit, dafür bessere Leistung: Immer häufiger kommt die Vier-Tage-Woche in die Diskussion. Die weltweite Beraterfirma "4 Day Week Global", die mit Firmen und Staaten in Forschungsformaten zusammenarbeitet, glaubt nachgewiesen zu haben, dass kürzere Arbeitszeit eine Steigerung der Arbeitsfähigkeit, eine Verringerung der um sich greifenden Burn-outs, den Rückgang von Kündigungen und sogar eine erhebliche Umsatzsteigerung mit sich bringt. Das Lebenshilfe-Magazin "plan b" begibt sich in einer neuen Folge auf die Suche nach "mehr Work-Life-Balance" und wurde unter anderem bei einer Berliner Unternehmensberatung fündig. Gemeinsam mit "4 Day Week Global" wurde im Februar 2024 ein Versuchsprojekt gestartet, das von der Uni Münster wissenschaftlich begleitet wird.

Vier statt fünf Tage bei vollem Lohnausgleich

50 Unternehmen in Deutschland testen zurzeit dieses Modell. Bereits 2022 taten das in Großbritannien 60 Unternehmen mit 2.900 Mitarbeitern. Die Krankmeldungen gingen um 65 Prozent zurück, die Kündigungen um mehr als die Hälfte. Fast 100 Prozent der Firmen und der Angestellten gaben an, die eingeführte Vier-Tage-Woche auch in Zukunft weiterführen zu wollen. "Wenn meine Mitarbeiter glücklich und gesund sind, kann hier jeder auch so lange arbeiten, wie er oder sie will und kann", behauptet einer der Unternehmenschefs. Eine Devise, die hierzulande etwa Dresdner Cyclisten befolgen: Als Kurier-Kollektiv arbeiten die 30 radelnden Utopisten so lange und so viel sie wollen.