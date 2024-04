"Happy Birthday Tabaluga!": Alle Infos zur großen Gala in SAT.1

Rockmusiker Peter Maffay, Kinderliedermacher Rolf Zuckowski und Maffay-Textautor Gregor Rottschalk haben die Figur einst gemeinsam erschaffen. An die Anfänge erinnern sie sich im Rahmen der Gala gemeinsam zurück. Dabei war ausgerechnet Maffay anfangs alles andere als begeistert von der Idee: "Ich bin doch nicht der Märchenonkel der Nation", lautete seine erste Reaktion auf das Konzeptalbum für Kinder. Dann jedoch erkannte er die "Riesenchance", wie er einst in einem Interview erzählte: "Man kann in diesen Geschichten Kreativität entfalten, kann sich ausleben. Es gibt da keine musikalischen No-Gos."