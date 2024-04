Thomas Gottschalk stellt neues Buch über "Shitstorms" und "Sprachvorschriften" vor

Im deutschen Fernsehen ist Thomas Gottschalk nicht mehr ganz so präsent wie zu den Glanzzeiten seiner langen Unterhalter-Karriere. Dafür findet der gebürtige Franke offenbar Zeit für andere Leidenschaften: vor allem für das Schreiben. Nach den Autobiografien "Herbstblond" (2015) und "Herbstbunt" (2019) wird in Kürze ein drittes Werk des 73-Jährigen erscheinen. Es trägt den Titel "Ungefiltert: Bekenntnisse von einem, der den Mund nicht halten kann".

Wie der Heyne-Verlag in einer Pressemitteilung bekannt macht, wird die Abhandlung am 16. Oktober in den Handel kommen. Inhaltlich scheint es diesmal weniger um Showmaster-Memoiren zu gehen als vielmehr um einen kritischen Gesellschaftskommentar. "Für sein loses Mundwerk wird er vom Publikum geliebt – die erfrischende Schlagfertigkeit, mit der er seinen Gesprächspartnern begegnet, war stets Teil der großen Show", heißt es in der Verlagsankündigung. "Doch die Zeiten ändern sich – wer einfach einen lockeren Spruch raushaut, riskiert einen Shitstorm."