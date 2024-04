“Oppenheimer”-Star Emily Blunt : “Ich habe alles daran geliebt”

Wohl kein Blockbuster sorgte in den vergangenen Monaten für so viel mediale Aufmerksamkeit wie Christopher Nolans “Oppenheimer”. Das historische Drama, das aktuell auf Sky und über WOW zu sehen ist, erzählt die Geschichte des “Vaters der Atombombe”, J. Robert Oppenheimer. Gespielt wird die historische Figur von dem gebürtigen Iren Cillian Murphy, der für seine beispiellose Darbietung den Oscar als bester Hauptdarsteller gewonnen hat. Auch Nolan selbst und Nebendarsteller Robert Downey Jr. gewannen jeweils einen Oscar für den Film über den Bau der ersten Atombombe. Auch Schauspiel-Schönheit Emily Blunt war Teil des Kino-Hits und schlüpfte in die Rolle der Kitty, Oppenheimers Frau.

Eine ehrenhafte Aufgabe, wie Blunt im Interview mit prisma offenbarte: “Nichts an dieser Erfahrung fühlte sich anstrengend an. Ich bin wirklich zur Arbeit gerannt. Ich fand die gesamten Dreharbeiten so aufregend. Es war eine verdammt große Herausforderung, aber ich habe einfach alles daran geliebt.” Besonders über Regie-Genie Christopher Nolan (“Inception”) geriet Emily Blunt ins Schwärmen, als sie gegenüber prisma verriet: “Er hat mir so viel Selbstvertrauen gegeben, dass ich das Gefühl hatte, ich würde fliegen. Für mich als Schauspielerin war das sehr aufregend.”