"Fight for Paradise": Allianzen und Manipulation auf Netflix! Hier gibt's die Infos

Im linearen Fernsehen sind Non-Fiction-Formate schon seit vielen Jahren ein populäres Genre, im VoD-Bereich zieht man gerade nach, längst auch beim Streaming-Riesen Netflix . Dass man bei der Ideensuche erst einmal ins Ausland schielt, ist nicht nur im fiktionalen Bereich ein bewährtes Vorgehen, sondern natürlich auch im Reality-TV. Besonders aus den Niederlanden haben sich deutsche Fernsehmacher über die Jahre schon vieles abgeschaut. Auch die Idee zur 2023 gestarteten Show "Die Verräter – Vertraue Niemandem!" (bei RTL+ abrufbar) stammt aus Holland – ein strategisches Spiel, in dem die Teilnehmer bei der Schatzsuche nicht genau wissen, wem sie vertrauen können und wer Böses im Schilde führt. In diese thematische Richtung geht auch das Konzept der nun bei Netflix startenden achtteiligen Show "Fight for Paradise: Wem kannst Du trauen?" (ab 23. April). Es handelt sich um die deutsche Adaption des US-Formats "Surviving Paradise" von 2023. Bereits ab 17. April ist der französische Ableger "Böses Spiel" abrufbar.

Eine Gruppe elf höchst unterschiedlicher Charaktere glaubt, dass sie den Sommer in einer Villa am Meer in Mexiko verbringen wird. Doch falsch gedacht: Kaum eingezogen, werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wieder ausquartiert und in ein karges Camp im Wald verfrachtet. Champagner und Sushi weichen Reis und Bohnen am Lagerfeuer. Doch es gibt einen Weg zurück in die Villa – und die Aussicht auf ein Preisgeld von 100.000 Euro. Der Coup: Wer in das Luxusanwesen ziehen darf, das entscheiden die Kandidatinnen und Kandidaten selbst. Sie dürfen im Beisein von Moderatorin Bonnie Strange regelmäßig je eine Person nominieren, die ihrer Meinung nach einen Platz in der Villa verdient. Der Gewinner oder die Gewinnerin darf weitere Mitbewohner wählen.