"Über Geld spricht man doch!": Kritik zur neuen SAT.1-Sozialreportage mit Cora Schumacher

Promis, die üblicherweise in der Glamourwelt zu Hause sind, versuchen in der neuen Sozialreportage-Reihe in SAT.1 mit wenig Geld auszukommen. Dabei zeigen sich die Stars auskunftsfreudig, was den eigenen Kontostand angeht. Nun öffnet unter anderem Cora Schumacher ihr Portemonnaie.