"Prominent getrennt": Legat-Sohn blamiert sich total betrunken in Folge 2

Ob Papa Thorsten Legat diesen Auftritt seines Sohnes so gut findet? Der 26-Jährige Reality-TV-Star reist in Folge zwei mit seiner Ex-Freundin Sarah Liebich (24) an, die er bei „Temptation Island“ betrogen hatte. Zwischen den beiden gibt es jede Menge klärungsbedarf, doch Nico setzt sich offenbar ganz andere Schwerpunkte...

Während Sarah hofft, dass sie sich mit Nico wieder vertragen könne, hat der andere Absichten. In der Villa angekommen, sinniert der Legat-Spross, welche Frau in der Villa wohl neben ihm schlafen könne. Ob Sandra, Kim Virginia oder Sarah – Nico macht kein großes Geheimnis daraus, dass er die meisten Frauen gut findet. Das erste gemeinsame Spiel bestreiten Sarah und Nico mit großem Teamgeist. Doch schon wenig kippt die Stimmung. „Bei mir wird es heute gefährlich, ich werde Gas geben“, kündigt Nico an und beginnt, ein Glas nach dem anderen zu leeren.

Sarah von Nico schwer enttäuscht: "Er ist ein Hampelmann" Bier oder Wein? Egal! Hauptsache Alkohol - so scheint Nico es jedenfalls zu sehen. Angetrunken versucht er Kim Virginia einen Kuss zu entlocken, zieht dann weiter zu Melina und Gina. Doch keine der Frauen will auf seine Flirtversuche eingehen. Also widmet sich Nico wieder dem Alkohol. „Wenn ich gewinne: Escort, Nutten – Vollgas!“, lacht er am Tisch. Selbst Tommy Pedroni ist dieser Auftritt unangenehm. „Er will viele dumme Sachen sagen“, stellt der Ex-Freund von Sandra Sicora fest. Sarah beobachtet das Verhalten ihres Ex-Freundes mit großer Enttäuschung: „Das zeigt mir, dass diese ganze Freundlichkeit, diese zuvorkommende Art ein Stück weit fake und gespielt ist.“ Ihr Fazit: „Er ist ein Hampelmann und er wird ein Hampelmann bleiben.“

Zoff in der Villa Auch bei den anderen Paaren gibt es neuen Ärger. Gina und Emily geraten erneut aneinander und werfen sich wüste Beleidigungen an den Kopf. Auch zwischen Mike und Michelle kracht es, weil die befürchtet, wegen dem abgebrochenen Spiel und dem damit verbundenen Gewinn-Abzug von den anderen rausgewählt zu werden. „Wenn jetzt einer uns nominiert, aufgrunddessen, dass ich die 10.000 Euro verschissen habe. Dann warte ab! Dann war das „Sommerhaus“ ein Gruß aus der Küche“, droht Mike. Das klingt nicht gerade so, als würde sich die Stimmung im Haus bald entspannen und in Folge 3 steht auch schon die erste Nominierung an...