Neue Staffel "Make Love, Fake Love": Wer will hier nur das Geld?

Wenn sie ihn denn je anpeilte, wird es spätestens jetzt schwierig mit dem Wechsel ins Charakterfach: Zum Auftakt der dritten Staffel von "Make Love, Fake Love" kniet Schauspielerin und Moderatorin Janin Ullmann (43) in rotem Schlauch-Minikleid und ebensolchen Stilettos auf griechischem Boden, den sie hingebungsvoll schrubbt. "Hier geht die Chefin noch selbst auf die Knie", haucht sie. Und dann: "Feucht durchwischen ist genau mein Ding." Es könnte Satire sein, aber es geht um ernste Angelegenheiten.

'Prominent getrennt' kehrt 2025 mit neuen Ex-Paaren zurück. Sie kämpfen um 100.000 Euro und stellen sich emotionalen Herausforderungen. Ob es gelingt, alte Konflikte beizulegen oder ist gar ein Liebescomeback möglich? Wir werfen einen Blick auf die Ex-Paare in der neuen Staffel.

"Prominent getrennt" 2025: Diese Ex-Paare treffen in der neuen Staffel aufeinander

"Hier ist ordentlich Druck auf dem Schlauch", erklärt Ullmann beim Blumengießen im Garten der griechischen Villa, in der einige junge Menschen antreten, um wahlweise die große, ehrliche Liebe oder auch, flankiert von der noch heimlichen Freundin, ertrickste 50.000 Euro zu gewinnen. Antonia Hemmer, der sympathischen Single-Lady des Vorjahres, war der Mann des Lebens damals nicht vergönnt: Sie fiel auf den verdrucksten Schwindler Xander Stephinger herein, der demnächst Vater wird – mit einer anderen Partnerin.

Los geht es am 2. Januar bei RTL+.

"Sein Schleim hat gezogen": Single-Mann missfällt Erfolg von Konkurrent

Dreh- und Angelpunkt ist diesmal keine Unbekannte: Bereits 2021 suchte Karina Wagner (26) die große Liebe beim "Bachelor" Niko Griesert, musste jedoch ohne Einzeldate oder Kuss die Show verlassen. Im selben Jahr folgte ein weiterer Versuch bei "Bachelor in Paradise", wo sie ihren heutigen Ex-Freund Gustav Masurek kennen und lieben lernte. Nach nur wenigen Monaten Fernbeziehung ging ihre Beziehung jedoch in die Brüche. 2023 besiegelte ihre Teilnahme bei "Prominent getrennt" ihr Liebes-Aus. Wenig später versuchte Karina erneut ihr Glück bei "Bachelor in Paradise", blieb aber glücklos.