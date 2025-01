Was wurde aus Eurodance-Star Haddaway?

Haddaway gehörte in den 1990er-Jahren zu den Stars der Eurodance-Musik. Sein größter Hit ist bis heute ein Ohrwurm: "What Is Love". Doch dann wurde es allmählich still um den Sänger, der am 9. Januar das 60. Lebensjahr vollendet. Was macht Haddaway eigentlich heute?

"What Is Love", sang Haddaway Anfang der 1990er-Jahre in seinem größten Hit. Nicht alle wussten eine Antwort auf diese doch tiefschürfende Frage inmitten der Trash-Periode der europäischen Popmusik. Doch jeder und jede sang bei dem Ohrwurm mit und schwang zu dessen Dance-Rhythmen auf Partys das Tanzbein.

Dass der Hit von 1993 bis heute nachhallt, zeigt sich auch daran, dass er seither immer wieder gesampelt und gecovert wird – unter anderem von Eminem und Lil Wayne ("No Love") und zuletzt von David Guetta mit "Baby Don't Hurt Me".

Die Neuauflagen von "What Is Love" sind ein Erfolg für Haddaway, der am 9. Januar seinen 60. Geburtstag feiert. Der Dance-Klassiker steht aber auch für die Sackgasse, aus welcher der Sänger nie mehr herausfand. Bis heute zehrt er von dem Klassiker, an den er abgesehen von einigen Anschluss-Hits ("Life", "I Miss You") nicht mehr anknüpfen konnte.

Comeback-Duett mit Dr. Alban scheiterte 2008 Bezeichnend dafür ist auch seine Zusammenarbeit mit Kollege und Kumpel Dr. Alban – einem weiteren Hit-Lieferanten des Eurodance-Jahrzehnts. Die beiden veröffentlichten 2008 die Single "I Love the 90's", doch der Titel verriet es schon: Das Lied feiert nostalgisch die Vergangenheit.

Es war für Haddaway ein weiterer glückloser Versuch eines Comebacks. Schon vier Jahre zuvor war der in Trinidad und Tobago geborene Sänger diesbezüglich gescheitert. Wie Chris Norman, Rapper Coolio, die Weather Girls und andere Musikgrößen von einst nahm auch er 2004 an der ProSieben-Show "Comeback – Die große Chance" teil. Doch eine "zweite Chance" bekam weder Haddaway noch Chris Norman, der die Sendung zwar gewinnen, seine früheren Erfolge danach aber nicht wiederholen konnte. So ist das manchmal mit den Erfolgen: Sie hängen bleischwer an ihren Urhebern.

Haddaway verhalf Tiroler Baseball-Verein zur Meisterschaft Die Last versucht Haddaway noch immer abzuschütteln. 2024 veröffentlichte er "Lift Your Head Up", doch auch dieses Lied wurde zum Flop. Ausbleibender musikalischer Erfolg heißt aber nicht, dass der Sänger nicht weiter regelmäßig auf der Bühne steht. Bis heute geht Haddaway regelmäßig auf Tour – und das noch immer mit großer Leidenschaft. "Ich mache meine Auftritte mit demselben Engagement wie in den 90ern", sagte der Sänger 2017 der österreichischen Zeitung "Krone".

"Sänger und Sportler" sollte es besser heißen. Denn noch immer schlägt Haddaways Herz auch für den Sport. Wie aber äußert sich heute die Sportbegeisterung eines Mannes, der 1989 nach seinem Politikwissenschaftsstudium in den USA nach Köln ging und dort professioneller American-Football-Spieler wurde?

Einen Anhaltspunkt liefert Kitzbühel, wo er mit seiner Familie lebt. Die Tiroler Kleinstadt liegt unweit von Kufstein – der Festungsstadt, in der auch der Baseballverein Wolfins beheimatet ist. Und den unterstützt Haddaway seit 2020 als Sponsor und als Spieler. Offenbar mit Erfolg. Die Wolfins wurden nach 2019 auch 2020 Meister in der Tiroler Landesliga. Damals titelte ein Lokalblatt: "Haddaway verhilft Wolfins zum Meistertitel".