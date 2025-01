Harald Glööckler in tiefer Trauer

Billy, der in den letzten Monaten zunehmend mit gesundheitlichen Beschwerden zu kämpfen hatte, starb, ohne dass sein Herrchen bei ihm sein konnte. Dennoch wollte Glööckler seinem treuen Freund in dessen letzten Momenten beistehen. Er sei friedlich eingeschlafen. "Ich war per Video verbunden, um mit ihm zu sprechen, damit er nicht alleine gehen musste", erklärte er im Gespräch mit der Bild-Zeitung. "Es war unglaublich schmerzhaft. Aber ich hatte das Gefühl, er war bereit zu gehen."