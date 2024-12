Anna und Gerald Heiser geben überraschende Entscheidung bekannt

„Es ist ein Satz, den ich mir nie hätte vorstellen können zu fühlen“

In einem emotionalen Post auf Instagram richtete Anna Heiser am 5. Dezember 2024 bewegenden Worte an ihre Follower und ließ ihre Community damit tief in ihre Seele blicken: „Wir sind dabei uns zu verlieren - ein Satz, der seit Wochen in meinem Kopf herumschwirrt. Ein Satz, der nie dazu gedacht war, Spekulationen auszulösen, Aufmerksamkeit zu erregen, Likes zu sammeln oder gar Werbung zu machen […]. Es ist ein Satz, den ich mir nie hätte vorstellen können zu fühlen – und doch beschreibt er unsere Realität.“ Neben all den beruflichen Sorgen, der Traum von einem gemeinsamen Leben in Namibia, der zu zerplatzen drohe, sei nun auch ihre Liebe in Gefahr. Die Existenzkrise, der enorme Druck, der auf ihren Schultern laste, mache es unmöglich an ihrer Liebe zu arbeiten, sodass sie sich als Paar verloren hätten. Wie geht es nun weiter?