Überraschende Neuigkeiten von Til Schweiger aus Hollywood

Starbesetzter Action-Thriller

Mit seinen Schauspielkollegen Josh Duhamel und Dylan Sprouse soll Til Schweiger kürzlich den Action-Thriller "The Neglected" abgedreht haben. Regie und Drehbuch soll David Lipper übernommen haben. Hauptfigur in dem Film ist der Detective Shaw, der kurz vor der Rente steht. Doch dann erfährt er, dass sein Sohn von einem Serienmörder entführt und lebendig begraben worden ist. "Ich denke, das Publikum wird sich mit der großen Frage identifizieren können, die Shaw sich in diesem Film stellt: Wen und was haben wir in unserem Leben vernachlässigt - und was ist die Ursache und Wirkung davon?", gibt David Lippert einen ersten Einblick von "The Neglected". Zudem sollen Jason London, Jeremy London und Elena Sanchez Teil des neuen Films mit Til Schweiger sein.