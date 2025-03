Jogi Löw kehrt Schweiger-Stiftung den Rücken

Die „Til Schweiger Foundation“ soll sich nach eigener Beschreibung für Toleranz, Weltoffenheit und Nächstenliebe einsetzen. Dabei will sie „die Chancen benachteiligter Kinder und Jugendlicher verbessern und ihnen Zugang zu Bildung und sozialer Integration ermöglichen“. Das ist der Website der Stiftung zu entnehmen. Der Schauspieler gründete seine Stiftung im September 2015 und stellte sie mit einigen prominenten Gästen in einer Berliner Kultbrauerei vor. Mit dabei waren Schauspielkollege Jan Josef Liefers , Ex-Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth, Ex-Vizekanzler Sigmar Gabriel, und der ehemalige ARD-Unterhaltungschef Thomas Scheiber. Zusätzlich nannte Schweiger noch Ex-Bundestrainer Jogi Löw als weiteres Gründungsmitglied. Er war damals nicht bei der Veranstaltung dabei.

Mangelnde Transparenz

Zehn Jahre nach der Gründung geriet die Stiftung nun in die Kritik. Allein aus den letzten drei Jahren sind keine Veröffentlichungen von Geschäftsberichten verfügbar. Das Deutsche Zentralinstitut für soziale Fragen (DZI) dokumentiert und bewertet Stiftungen. Sie kritisieren die „Til Schweiger Foundation“ durch ihren Bericht, dass es einen hohen Überschuss an Geldern geben muss, dessen Verwendung aber nicht öffentlich dargelegt wurde. Es gibt also eine bestimmte Menge an Spendengeldern, wovon niemand weiß, was damit passiert. Das führt zu einer klaren Intransparenz. Fließen die Gelder eventuell in neue, private Projekte vom Schauspieler?