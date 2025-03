Verlobung unter Palmen: Darya Strelnikova und Fabio Knez wollen heiraten!

Darya Strelnikova und Fabio Knez, bekannt aus Shows wie "Are You The One" und GNTM, haben ihre Verlobung bekannt gegeben. Die freudige Nachricht teilten sie am Strand von Dubai mit ihren Fans. Zahlreiche Glückwünsche von Reality-Kollegen folgten, doch ein Hochzeitstermin steht noch nicht fest.

Glückliche Gesichter am Strand von Dubai: Auf vier Bildern zeigen sich Fabio Knez, bekannt als Deutschlands berühmtester Staubsaugervertreter, und Darya Strelnikova (beide 32), ehemalige GNTM-Kandidatin, strahlend verliebt. Er trägt ein weißes Leinenhemd, sie ein sommerliches rosafarbenes Kleid. Das Detail, auf das es auf dem Foto ankommt: Darya trägt einen Verlobungsring am Finger.

Kennengelernt hatten sich die beiden 2023 bei der Kuppelshow "Are You The One". Nun folgt mit der Verlobung der nächste Schritt ihrer Beziehung. Einen Hochzeitstermin haben sie aber noch nicht verraten.

Zwischen Fabio Knez und Darya Strelnikova funkte es erst nach den Dreharbeiten Die TV-Karriere von Darya Strelnikova begann 2014 bei "Germany's Next Topmodel". Die Münchnerin mit ukrainischen Wurzeln schaffte es ins Halbfinale und belegte am Ende Platz fünf. Besonders in Erinnerung blieb sie wegen ihrer spitzen Kommentare. Heidi Klum (51) bezeichnete sie 2020 als "größte Zicke aller GNTM-Staffeln".

Nach einigen Jahren TV-Pause war sie 2023 in der RTL-Datingshow "Are You The One" wieder zu sehen. Dort traf sie auf Fabio Knez.

Der hatte einst als Kfz-Mechatroniker-Meister bei der Bundeswehr, Personal Trainer und Staubsaugervertreter gearbeitet, ehe er auf der Suche nach einer neuen Herausforderung im Reality-TV fündig wurde. Bei "Are You The One" fand er 2023 noch nicht direkt zu Darya, doch abseits der Kameras funkte es. Als er 2024 ins Dschungelcamp zog, begleitete sie ihn als seine feste Freundin nach Australien.



Mehr dazu in unserer Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden.Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Einverstanden Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden. Die Nachricht von der Verlobung sorgte für viele Glückwünsche in der Reality-Welt. "Omgggggg megaaaaa Glückwunsch ihr zwei Herzen", schrieb Leyla Lahouar (28), die derzeit aus gesundheitlichen Gründen bei "Let's Dance" kürzertreten muss. Yeliz Koc (31) kommentierte: "Oh mein Gott, wie schön, herzlichen Glückwunsch, ihr Süßen." Weitere Gratulationen kamen unter anderem von Verena Kerth, Mike Heiter, Giulia Siegel und Cathy Hummels.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!