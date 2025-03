Alec Baldwins Ehefrau spricht über den Todesschuss: "Er wird nie wieder derselbe sein"

Der Tod von Halyna Hutchins am Set von "Rust" verfolgt Alec Baldwin bis heute. In der neuen Reality-Doku "The Baldwins" gibt seine Frau Hilaria Einblicke in das Seelenleben des Schauspielers, der mit Schuldgefühlen und gesundheitlichen Problemen kämpft.

Tragödie am Set Ein schrecklicher Unfall kostete 2021 die Kamerafrau Halyna Hutchins das Leben. Bei den Dreharbeiten zum Western "Rust" löste sich aus einer Requisitenwaffe versehentlich ein Schuss, der Hutchins tödlich verwundete. Schauspieler Alec Baldwin hielt die Waffe zu diesem Zeitpunkt, ein Prozess wegen fahrlässiger Tötung gegen Baldwin wurde im Juli 2024 jedoch eingestellt. Doch die Geschehnisse von damals nagen noch immer am Schauspieler.

"Er wünscht, er wäre es gewesen. Er würde sofort den Platz mit Hutchins tauschen", gibt Baldwins Ehefrau Hilaria in der neuen Reality-Sendung "The Baldwins" Einblicke in das Seelenleben ihres Mannes. Er fühle eine große Schuld. Sie vermutet: "Er wird nie wieder derselbe sein."

"The Baldwins" läuft ab 14. April auch im deutschen TV Der schreckliche Vorfall habe sich "enorm" auf Baldwins Gesundheit ausgewirkt, schilderte seine Ehefrau: "Plötzlich begann er, Herzprobleme zu haben. Er wurde mehrfach ins Krankenhaus gebracht." Einmal habe Alec Baldwin sogar eine plötzliche Ohnmacht übermannt, wie Hilaria beschrieb. "Es ist manchmal schwer", räumte sie ein: "Aber hoffentlich haben wir das Schlimmste hinter uns."

Bald ist "The Baldwins" auch in Deutschland zu sehen. Wie TLC am Donnerstag bekannt gab, startet die achtteilige Serie am Montag, 14. April, 22.15 Uhr. Danach feiert jeden Montag eine neue Episode ihr TV-Debüt. "Diese Serie gibt den Zuschauern einen Einblick in unser Leben als Familie – das gute, das schlechte, das wilde und alles, was dazwischen liegt", lassen sich Hilaria und Alec Baldwin zitieren.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!