TV-Ärztin Antje-Katrin Kühnemann gestorben

Kühnemann kam 1945 im Harz zur Welt, wuchs aber in München auf. Ursprünglich wollte sie an der Kunstakademie studieren, entschied sich dann aber für Medizin. Neben ihrem Studium an der Ludwig-Maximilians-Universität begann sie 1965 als damals jüngste deutsche Fernsehansagerin beim Studienprogramm des Bayerischen Rundfunks. Aus dem Studentenjob wurde schnell eine TV-Karriere.

"Mit ihrem Fachwissen als Ärztin beeindruckte sie nicht nur das Publikum, sondern auch manch medizinische Koryphäe", schreibt der BR in einer Würdigung. "Insbesondere ihre Fähigkeit, schwierigste Sachverhalte für den Laien verständlich zu erklären, machten sie bekannt und beliebt." Im Ersten präsentierte sie ab 1989 "Gesundheit! Medizin im Ersten", später umbenannt in "ARD-Ratgeber: Gesundheit".

In den letzten Jahren war Antje-Katrin Kühnemann selbst auf Hilfe angewiesen. Anlässlich ihres 80. Geburststags, den sie am 22. Februar in St. Moritz in der Schweiz feierte, sagte die Ärztin und Moderatorin gegenüber der Münchner "Abendzeitung": "Das Schlimmste ist, dass ich selbst kaum mehr aufstehen kann, dass ich kaum mehr Kraft habe und auf die Hilfe anderer angewiesen bin." Angst vor ihrem Tod habe sie dennoch nicht. Sie freue sich auf des Wiedersehen mit ihrem 2021 verstorbenen Mann, den sie bis zu dessen Tod gepflegt hatte.