Von Gesundheit abhängig: Céline Dion könnte beim ESC in Basel auftreten

Céline Dion plant einen Auftritt beim Eurovision Song Contest im Mai in Basel. Die kanadische Sängerin leidet am Stiff-Person-Syndrom, was die Planungen erschwert. Fans und Veranstalter hoffen, dass ihr Gesundheitszustand einen Auftritt zulässt. Dion hat eine besondere Verbindung zum ESC und der Schweiz.

Es wäre ein echtes Highlight für den Eurovision Song Contest in Basel: Céline Dion möchte dort unbedingt auftreten. Die Freude bei Fans und Veranstaltern ist riesig. Doch eine Frage steht im Raum: Lässt ihr Gesundheitszustand eine Performance zu?

"Céline ist ein riesiger ESC-Fan und weiß, dass sie ihre Karriere der Schweiz und dem Wettbewerb zu verdanken hat. Sie will es möglich machen, wenn es irgendwie geht." Das erklärte Reto Peritz, der als Executive Producer mit seinem Team den ESC in Basel organisiert, gegenüber "20 Minuten".

Die kanadische Sängerin leidet am Stiff-Person-Syndrom, einer seltenen neurologischen Autoimmunerkrankung. Diese verursacht Muskelsteifheit und schmerzhafte Krämpfe. Deshalb betont Peritz: "Céline kann nur sehr kurzfristig planen. Sie weiß nicht, wie es ihr im Mai gehen wird."

Auftritt beim ESC wird von Dions Tagesform abhängen Seit Monaten laufen Gespräche zwischen den Veranstaltern und Dion. Von Anfang an zeigte die 56-Jährige großes Interesse an einem Auftritt. "Ich glaube, sie hat schon fast mit dem Anruf gerechnet, als feststand, dass der ESC in die Schweiz kommt. Sie ist ein Teil unserer Geschichte mit dem Wettbewerb."

Tatsächlich wäre ein Auftritt von Dion in Basel von symbolischem Charakter. 1988 gewann sie mit "Ne partez pas sans moi" in Dublin den ESC für die Schweiz. Es war der erste Sieg des Landes seit dem Start des Wettbewerbs 1956. Ihr Sieg markierte den Beginn einer Weltkarriere: Dion hat über 200 Millionen verkaufte Tonträger, sechs Grammys, drei Bambis und zehn World Music Awards vorzuweisen.

Doch ihre Erkrankung macht eine Teilnahme ungewiss. Im vergangenen Sommer bewies sie mit einer beeindruckenden Performance auf dem Eiffelturm bei den Olympischen Spielen, dass sie noch auf der Bühne stehen kann. Dennoch wird ihr ESC-Auftritt letztlich "von der Tagesform" abhängen.

Die Organisatoren sind auf alles vorbereitet, sollte Dion absagen müssen. "Wir haben für die Show so viele Backup-Pläne wie Buchstaben im Alphabet. Es wird sicher eine Performance geben." Doch am liebsten wäre ihnen ein Auftritt der Musiklegende. "Eines meiner ersten Konzerte, das ich besucht habe, war von ihr", verriet Co-Executive Producer Moritz Stadler im Gespräch mit "20 Minuten". Und Peritz ergänzte: "Ich bin so alt, dass ich am TV live miterlebt habe, wie Céline für die Schweiz den ESC gewann." Ihr Wunsch ist klar: "Wir würden uns persönlich über eine Zusage sehr freuen."

