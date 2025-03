"Ein Schnitzel für alle": Kritik zur Komödie mit Armin Rohde

Befragt man große Humoristen, was eine tolle Komödie ausmacht, bekommt man immer wieder zu hören, dass dem Lachen stets eine traurige Geschichte zugrundeliegen muss. Die lakonische "Schnitzel"-Komödienreihe hält sich an diese These. Im ersten Teil "Ein Schnitzel für drei" kamen 2010 zwei arbeitslose Kumpels, Tierpfleger Günther (Armin Rohde) und Herrenausstatter Wolfgang (Ludger Pistor), überraschend zu Geld, das sie bei einem liebevoll gepflegten demenzkranken Nachbarn fanden – und nutzten. Es sollten vier weitere Filme folgen, die von Freundschaft, materieller Verführung und einem Sieg der Menschlichkeit erzählen. Aus der beliebten Ruhrpott-Saga wiederholt 3sat nun die Fortsetzungen "Ein Schnitzel für alle" (2013), "Schnitzel geht immer" (2016) und "Schnitzel de Luxe" (2018) am Stück.