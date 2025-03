"Ghosts" erobert deutsches Fernsehen

Die britische Erfolgsserie "Ghosts" erhält ein deutsches Pendant. Ab dem 7. März sorgen exzentrische Geister in der ARD Mediathek und auf ONE für humorvolle Unterhaltung.

Darauf haben Genrefans wohl schon länger gewartet: Nach sehr erfolgreich ausgestrahlten fünf Staffeln mit insgesamt 34 Folgen bekommt die britische Grusel-Comedyserie "Ghosts" jetzt ein deutsches, gleichnamiges Pendant. Im Regiestuhl saß "Pastewka"-Regisseur Erik Haffner. Ab Freitag, 7. März, treiben die exzentrischen Geister sechs Episoden lang ihr Unwesen in der ARD Mediathek und in der linearen Ausstrahlung auf ONE am Donnerstag, 13. März, ab 20.15 Uhr.