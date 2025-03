Neuer Schwung bei "Watzmann ermittelt": Was Paulina Rümmelein mitbringt

Seit 2019 läuft die Krimireihe "Watzmann ermittelt" am Vorabend im Ersten. Das Format kommt an, Zuschauerzahlen und Marktanteile stimmen die Verantwortlichen mehr als zufrieden. Die letzte Folge "Die Maske" erzielte mit 3,3 Millionen Zuschauern einen Marktanteil von 16,4 Prozent, der zweitbeste je gemessene Wert. Neu im "Watzmann"-Team ist ab Mittwoch, 5. März (18.50 Uhr) in der Folge "Blinde Wut" die junge Münchnerin Paulina Rümmelein, die als Polizistin Franzi das Ermittler-Team um Andreas Giebel, Peter Marton und Katharina Leonore Goebel mit ihren technischen Fähigkeiten unterstützt.

Paulina Rümmelein schnupperte schon früh Filmluft. Ihre Mutter ist Sabine Bohlmann, "Marienhof"-Star, Synchronsprecherin (Lisa Simpson) und Autorin. An eben jenem Mittwoch, zum Seriendebüt ihrer Tochter, feiert Sabine Bohlmann ihren 56. Geburtstag. Die Begeisterung fürs Spielen und Synchronisieren zeigte sich bei Tochter Paulina früh. Zusammen wurden Mutter und Tochter jedoch selten fürs Synchronisieren engagiert. "Dafür sind sich unsere Stimmen zu ähnlich", bedauert Paulina Rümmelein. Zuletzt war die heute 27-Jährige, die die Schauspielschule in München absolvierte, unter anderem in der "Lena Lorenz"-Reihe im ZDF sowie in der ARD-Serie "In aller Freundschaft – Die jungen Ärzte" zu sehen. Eine Gastrolle als Helikoptermutter in der "Watzmann ermittelt"-Folge "Blinde Wut" hat Lara Joy Körner.