Nach “Let’s Dance”- Auftakt: Diese Promis haben die besten Chancen auf den Titel!

Jeden Freitag läuft auf RTL um 20:15 Uhr wieder „Let’s Dance“. Die Erfolgsserie geht damit bereits in die 18. Staffel. In der Auftaktsendung gab es zwar erstmal „nur“ das Kennenlernen und die Gruppentänze, Juror Llambi ließ sich seine bekanntlich harten Kommentare aber nicht nehmen.

Wer muss schon kämpfen?

In der nächsten Show heute Abend geht es dann richtig los, die ersten Stars müssen die Show wieder verlassen. Ein besonderer Aspekt, der mit dem Weiterkommen und dem Erfolg in der Show einhergeht, ist die körperliche Fitness. Laut Llambi haben vor allem Leyla, Osan, Ben Zucker und Paola Maria damit zu kämpfen. Auch Simone Thomalla bekam kein vielversprechendes Feedback: „Das war nicht viel“. Es bleibt spannend, ob die Kandidaten in den nächsten Shows noch was drauflegen können und die Jury überraschen können.