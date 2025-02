"Nismet – Ein ungewöhnliches Mädchen": Kritik zur Drama-Miniserie nach wahrer Geschichte

Die 16-jährige Nismet (Emma Boulanouar) führt kein einfaches Leben: "Deine Mutter ist eine Hure", rufen ihr fremde kleine Jungen aus der Nachbarschaft regelmäßig hinterher. Sie haben Recht: Najoua (Loubna Abidar) verdient ihr Geld als Sexarbeiterin, obendrein ist sie depressiv und abhängig von Schlaftabletten. Wann immer sie arbeitet, bleibt Nismet zu Hause mit Najouas neuem Lebensgefährten. Doch Denis (Théo Costa-Marini) ist kein fürsorglicher Stiefvater, wie man ihm dem jungen Mädchen wünschen würde. Das wird bereits zu Beginn der französischen Dramaserie "Nismet – Ein ungewöhnliches Mädchen" (Regie: Philippe Faucon) klar. ARTE zeigt die vier Folgen nun an einem Stück zur Primetime. In der Mediathek ist die komplette Miniserie bereits ab Donnerstag, 20. Februar, abrufbar.

"Nismet – Ein ungewöhnliches Mädchen" ist eine autobiografische Serie. Sie basiert auf wahren Begebenheiten aus dem Leben von Nismet Hrehorchuk, die das Drehbuch gemeinsam mit Philippe Faucon schrieb. Mit diesem Hintergrundwissen ist es umso schockierender, was bereits in den ersten zehn Spielminuten der Auftaktfolge passiert: Als Najoua ihrer nächtlichen Arbeit nachgeht, versucht ihr Partner Denis die minderjährige Nismet zu Hause zu vergewaltigen. Als weitere Drohungen folgen, ergreift Nismet eines Tages über den Balkon die Flucht.

Sie landet auf der Straße, wo sie nach einigen Tagen nachts von der Polizei aufgegriffen wird. Ihr bleibt nichts übrig, als sich der Beamtin gegenüber zu öffnen: "Er ist gewalttätig, ein Verrückter", beschreibt sie den neuen Partner ihrer Mutter: "Ich soll nach seinem Gesetz leben, aber das mach ich nicht mit." Also landet Nismet im Heim. Sie könnte einen Neuanfang wagen, doch die Sorge um ihre Mutter ist größer: "Willst du, dass dein Name auf die Liste der Femizide des Jahres kommt?", fragt Nismet bei einem der seltenen Besuche verzweifelt. Es dauert nicht lange, da entscheidet sich Najoua doch zu einem radikalen und lebensveränderndem Schritt ...

"Nismet – Ein ungewöhnliches Mädchen" ist eine berührende Serie, die zeigt, wie schwer es sein kann, sich von einem gewalttätigen und manipulativen Partner zu trennen. Dass Regisseur und Drehbuchautor Philippe Faucon dabei weitgehend auf dramatische Mittel wie den Einsatz von Musik oder aufregenden Schritten verzichtet, ist klug. Denn Geschichten wie jene von Nismet und ihrer Mutter sind weit mehr als reine Fiktion: "Jeden Tag erleiden mehr als 700 Menschen in Deutschland häusliche Gewalt", erklärte Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Bündnis 90/Die Grünen) bei der Vorstellung des Lagebilds "Häusliche Gewalt" im vergangenen November: "Jeden zweiten Tag stirbt eine Frau durch Partnerschaftsgewalt." Die Zahl der gemeldeten Fälle häuslicher Gewalt in Deutschland ist 2023 im Vergleich zum Vorjahr um 6,5 Prozent gestiegen.

In Frankreich, wo "Nismet – Ein ungewöhnliches Mädchen" spielt, ist die Lage ähnlich gravierend: Zwischen 2019 und 2022 verzeichnete die französische Polizei einen durchschnittlichen jährlichen Anstieg der Vorfälle von häuslicher Gewalt um 15 Prozent. Für das Jahr 2022 wurden hier 244.000 Opfer häuslicher Gewalt erfasst. Die Dunkelziffer dürfte sowohl in Deutschland als auch in Frankreich deutlich höher liegen. Drehbuchautorin Nismet Hrehorchuk, auf deren eigener Lebensgeschichte die Serie beruhrt, ist auch in einer kleinen Rolle zu sehen: Sie spielt die sympathische Heimleiterin Brigitte.