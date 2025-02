Erst Kritik, dann Ausfall: Leyla Lahouar verpasst "Let's Dance"-Auftritt

Leyla Lahouar, bekannt aus dem Dschungelcamp, muss die erste reguläre Ausgabe von "Let"s Dance' aussetzen. Harte Kritik hagelte es von Juror Joachim Llambi i in der Kennenlern-Show.

Bei Simone Thomalla überschlagen sich die Ereignisse. Die Schauspielerin begeistert in "Frühling", tanzt bei "Let"s Dance' und ist frisch verliebt. Nun hat die Ex-"Tatort"-Kommissarin mehr aus ihrem Liebes-Leben verraten.

Die neue Staffel ist noch gar nicht richtig losgegangen, da kommt für Leyla Lahouar schon die Zwangspause: Die aus Dschungelcamp und Co. bekannte Reality-Darstellerin wird in der ersten regulären "Let's Dance"-Ausgabe fehlen. Das meldet "Bild.de". Die 28-Jährige verpasse die Live-Show am Freitag, 28. Februar, aus "gesundheitlichen Gründen".