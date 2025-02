"Duell der Gartenprofis – Mein grünes Paradies": Kritik zu den neuen Folgen der ZDF-Serie

In beiden Formaten wünschen sich Paare oder Familien eine eingreifende Umgestaltung ihres Gartens. Zwei Profis entwickeln für ein bestimmtes Budget Konzepte und präsentieren ihre Kostenvoranschläge. Das Konzept, für das die Auftraggeber sich entscheiden, wird schließlich in der Sendung umgesetzt.

In der Auftaktfolge ist es der Garten von Elke und Carsten Krämer aus Herne, der ein Makeover erhalten soll. Und es gibt einiges zu tun, denn er ist stark zugewachsen. Das Herzstück des Grundstücks ist für die Krämers ein Wasserbecken. Doch obwohl sie ein großes Panoramafenster in ihrem Wohnzimmer haben, können sie das Becken von dort aus nicht sehen, was sie sehr bedauern. Garten- und Landschaftsbauer Dennis Thiele und Landschaftsgärtner Marius Surmann müssen sich also etwas überlegen, um den Wunsch ihrer potenziellen Kunden zu erfüllen. Für welches Konzept werden sich Elke und Carsten entscheiden, mit wem werden sie ihren Garten in ihr "grünes Paradies" verwandeln?