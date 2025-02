Nach "The Masked Singer"-Flopp: ProSieben zieht Konsequenzen

In nicht einmal fünf Jahren ist aus dem umjubelten Show-Tornado "The Masked Singer" ein laues Quotenlüftchen geworden. Gleich zwei Staffeln mussten es für die Programmplaner von ProSieben auch vergangenes Jahr sein. Beide schrieben den Abwärtstrend fort. Im Winter krachte die Musik-Rate-Show erstmals unter die Marke von einer Million Zuschauerinnen und Zuschauer. So kann es nicht weitergehen – zu diesem Schluss kamen nun offenbar auch die Senderverantwortlichen.

2025 wird es anders als in den vergangenen Jahren nur noch eine neue "The Masked Singer"-Staffel geben. Das bestätigte ProSieben-Sendersprecher Christoph Körfer dem Medienmagazin "DWDL.de". "'The Masked Singer' legt 2025 eine längere Pause ein und kommt nur einmal", sagte Körfer. Wann genau die neuen Folgen ins Programm kommen, blieb zunächst offen. Eine Frühjahresstaffel steht allerdings nicht an. Erwartbar ist, dass ab Herbst wieder Prominente unter aufwendig gestalteten Kostümen ans Gesangsmikrofon treten werden.