Durch diese Skandale flog "Promis unter Palmen" aus dem Programm

Nach Skandalen und dem Tod eines Teilnehmers wagt SAT.1 einen Neustart mit "Promis unter Palmen". Welche Promis dabei sind und wie sich der Sender diesmal gegen Skandale wappnen will.

2021 war das Format zuletzt auf Sendung. Jetzt holt SAT.1 die Realityshow "Promis unter Palmen" zurück – Titelzusatz: "Für Geld mache ich alles". Am "Traumstrand von Thailand" dabei sind Lotto-Millionär Chico, Ex-DSDS-Gewinner Menowin Fröhlich, Model Janina Youssefian, Ex-Nationaltorwart Eike Immel, Katzenberger-Mutter Iris Klein, die YouTuber Chris Manazidis und Lisha Savage, die Ex-Dschungelcamper Kim Virginia und Cosimo Citiolo, sowie die Reality-Persönlichkeiten Nikola Glumac und Reality-Sternchen Melody Haase.

Außerdem wird Claudia Obert bei der am Montag, 17. Februar, 20.15 Uhr, startenden neuen Staffel mitwirken. Die Unternehmerin wird von SAT.1 vorgestellt als "High-Society-Lady und 'Promis unter Palmen'-Legende". Mit der bald zurückkehrenden Show verbindet Obert allerdings mehr als die bloße Teilnahme. 2020 war sie Opfer massiver Mobbing-Anfeindungen von einigen Konkurrentinnen und Konkurrenten um den Show-Sieg.

Kürsat Yildirim, bekannt als Chico, der 2022 den Lotto-Jackpot knackte, wagt sich in die SAT.1-Sendung "Promis unter Palmen". Trotz seiner Millionen kämpft er um weiteres Preisgeld und trifft auf bekannte Gesichter wie Claudia Obert und Menowin Fröhlich.

Die zuvor ausgeschiedene Désirée Nick schrieb, die Attacken hätten in ihr "menschlichen Ekel ausgelöst": "Es war Primitivität gegen Einzelne, die nur ob Ihrer Individualität und einer eigenen Meinung – ihrer Andersartigkeit – ausgegrenzt werden sollen!" Der Anti-Mobbing-Aktivist Carsten Stahl gab an, Strafanzeige gestellt zu haben, "weil wir es nicht mehr hinnehmen können und werden, dass Mobbing, Demütigung und Erniedrigung öffentlich zur Schau gestellt werden und dadurch in den Augen von Millionen von Zuschauern als legitim und normal erscheinen".