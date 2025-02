"1923": Kampf um die Ranch im "Yellowstone"-Prequel

Mit den acht neuen Episoden, die jeweils sonntags veröffentlicht werden, zerlegt Taylor Sheridan das amerikanische Selbstverständnis konsequent weiter. Von wegen ehrliche Cowboys, von wegen Helden, von wegen Freiheit! Wie in "Yellowstone" und dem Prequel "1883" zeigt auch "1923" worum es in der mythisch verklärten US-Geschichte wirklich ging: um Land, um Macht, um Besitz.

Natürlich sind die Duttons nicht bereit aufzugeben, was sie in 40 Jahren aufgebaut haben. "Wir haben eine Menge geopfert, aber der Kampf ist nicht vorbei", sagt Jacob und weiß, dass der Krieg nicht zu verhindern ist: weil er längst begonnen hat. Die letzte Hoffnung der Duttons ist, dass ihr Neffe Spencer (Brandon Sklenar) endlich zurückkehrt, um der Familie im Kampf gegen die feindlichen Landnehmer zu helfen.

Dieser Kampf wird mit Blei geführt, erbittert und mit allen Mitteln. "Für alles, was zu besitzen sich lohnt, lohnt es sich zu kämpfen", sagt Cara Dutton. In diesem ehrlichen Satz steckt der ganze Widerspruch in Sheridans Epos, in dem sich Kitsch und unvermitteltes Grauen abwechseln. Egal, wie heldenhaft sie den Kampf um ihr Land darstellen: Am Ende geht es auch den Duttons vor allem darum, ihren Besitz zu wahren. Koste es, was es wolle.