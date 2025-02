Dschungelcamp-Nachspiel heute im TV: Nina Bott verrät pikante und peinliche Details

Nina Bott, die im Dschungelcamp den zehnten Platz belegte, gibt Einblicke in das anstehende "Nachspiel" der Show. Laut der Schauspielerin erwartet die Zuschauer eine Mischung aus Fremdscham, Peinlichkeiten und aufgebauschten Diskussionen.

In der diesjährigen Staffel musste Nina Bott das Dschungelcamp früh verlassen: Die Schauspielerin belegte lediglich den zehnten Platz, Lilly Becker setzte sich am Ende die Krone auf. Wer sich auf die 47-Jährige beim anstehenden "Nachspiel" der RTL-Show gefreut hatte, dürfte jedoch enttäuscht werden, denn nach eigenen Angaben wird Bott auch hier keine allzu große Rolle spielen. Auf ihre Kosten werden Dschungelcamp-Fans wohl trotzdem kommen, wie sie im Vorfeld ausplauderte ...

Menschliche Abgründe im TV: Im Dschungelcamp müssen Promis regelmäßig ekelhafte Prüfungen über sich ergehen lassen. Von der ersten Staffel an standen skurrile und eklige Speisen auf dem Menü. Hier sind die unvergesslichsten Momente.

So ging es bei den Aufzeichnungen des großen Dschungelcamp-"Nachspiels", das am Sonntagabend um 20.15 Uhr bei RTL und RTL+ ausgestrahlt wird, mächtig zur Sache, verriet Bott am Donnerstag auf ihrem Instagram-Kanal: "Es war geprägt von Fremdscham und Peinlichkeiten, bösen Vorwürfen, unfassbar dämlichen Diskussionen um nichts, aber aufgebauscht ins Unendliche."