Edith Stehfest: drastischer Gewichtsverlust im Dschungelcamp!

Edith Stehfest, bekannt für ihren auffälligen Stil, zieht in das RTL-Dschungelcamp ein. Die zweifache Mutter hat sich in den letzten Jahren stark verändert. Hier gibt es die optische Verwandlung der 30-Jährigen in der Bilderstrecke.

Das Dschungelcamp hat mit kulinarischen Delikatessen ungefähr so viel zu tun wie ein Sterne-Restaurant mit Fast Food: Diese Erfahrung musste auch Edith Stehfest machen. Insgesamt 16 Tage verbrachte sie in der RTL-Reality-Show – und aß während dieser Zeit fast ausschließlich Reis und Bohnen. Trotzdem fand sich die 30-Jährige immer wieder im Zentrum von Streitigkeiten um Essen wieder. Nicht nur der psychische Stress, sondern auch die unausgewogene Ernährung hinterließen deutliche Spuren bei Stehfest.

Das offenbart nun ein Vorher-Nachher-Vergleich, den der TV-Star bei Instagram postete. In ihrer Story stellte sie einen Schnappschuss im Bikini von vor dem Dschungelcamp mit einem Bild nach dem Ende der TV-Show gegenüber. Das Vorher-Bild versah sie mit dem Startgewicht von 62 Kilogramm. Schon mit bloßem Auge lässt sich erkennen: 16 Tage Dschungelcamp ließen Stehfest einiges an Gewicht verlieren. Konkret habe die Waage nach ihrem Exit nur noch 52 Kilogramm anzeigt, so Stehfest – also schlappe zehn Kilo weniger.