"Germany's Next Topmodel – by Heidi Klum": Kritik zur ersten Folge der Jubiläumsstaffel

Zum 20-jährigen Jubiläum von Germany's Next Topmodel überrascht ProSieben mit einer doppelten Ausstrahlung pro Woche. Mit dabei sind prominente Gäste wie Naomi Campbell und Klaas Heufer-Umlauf. Außerdem wird die Show erstmals geschlechtsneutral gestaltet.

Die verheerenden Waldbrände in Kalifornien zum Jahresanfang wirkten sich auch auf die Produktion von "Germany's Next Topmodel" (kurz: GNTM) aus: "Wegen der Situation in L. A. verschiebt ProSieben die Dreharbeiten zum zweiten Teil der GNTM-Jubiläumsstaffel um einige Tage", teilte der ProSieben-Sendersprecher Christoph Körfer Anfang Januar mit. Dem geplanten Start der 20. Staffel seit 2006 steht allerdings nichts im Wege. Zum Auftakt erwartet treue Fans des Casting-Formats eine besondere Überraschung: Waren neue Folgen bislang immer donnerstags, um 20.15 Uhr, bei ProSieben zu sehen, erhöht der Sender im Jubiläumsjahr den Senderhythmus: Die 20. Staffel wird anfangs zweimal pro Woche (dienstags und donnerstags, jeweils 20.15 Uhr) ausgestrahlt. Erst ab Folge 13 geht es dann im altbekannten Rhythmus weiter. Insgesamt dürfen sich Fans in diesem Jahr auf satte 25 Episoden freuen.

Heidi Klum bekommt familiäre Unterstützung Angeführt wird die Modelsuche wie gehabt von Modelmama Heidi Klum. Unterstützung erhält die 51-Jährige in der Auftaktfolge von ihrer 20-jährigen Tochter Leni Klum. Für die erste Dienstagsfolge wiederum hat sich das internationale Topmodel Naomi Campbell (54) angemeldet. Den vermutlich überraschendsten Gastauftritt erwartet das Publikum jedoch in der großen Umstyling-Folge: Dass Klaas Heufer-Umlauf (41) einen Gastauftritt in der Modelsendung haben wird, verriet Heidi Klum, als sie im November ihrerseits in der Spielshow "Das Duell um die Welt" mit Klaas Heufer-Umlauf und Joko Winterscheidt zu Gast war. Ob der gelernte Friseur bei seinem Auftritt tatsächlich auch zur Schere greift, bleibt abzuwarten.

Weniger neu hingegen ist die bunte Mischung an Bewerberinnen und Bewerbern für den Titel "Germany's Next Topmodel": Im Sommer 2023 gab ProSieben bekannt, dass die bis dato rein auf Frauen fokussierte Castingshow in Staffel 19 erstmals auch männliche Kandidaten zulassen wird. Der geschlechtsneutrale Titel "Germany's Next Topmodel" inklusive des damit vebundenen Preisgelds von 100.000 Euro sowie das Covershooting für die Modezeitschrift "Harper's Bazaar" wurden letztlich gleich zweimal vergeben: an die 1999 geborene Düsseldorferin Lea Oude Engberink sowie an den 2005 in Kassel geborenen Jermaine Kokoú Kothé.

Auch andere Faktoren wie Gewicht, Alter und Körpergröße spielen bei der Bewerbung seit geraumer Zeit keine Rolle mehr.

Blick hinter die Kulissen im Anschluss Für die nun startende 20. Staffel von "Germany's Next Topmodel" wurden insgesamt 100 Frauen und 100 Männer gecastet. Diese werden natürlich nicht alle auf einmal vorgestellt. Getreu dem altbekannten Motto "Ladies first" werden in der Auftaktfolge sowie in den anschließenden sechs Donnerstagsfolgen ausschließlich Damen über den Laufsteg schreiten. Die ersten sechs Dienstagsfolgen (ab 18. Februar) wiederum gehören einzig und allein den Herren. In der 13. Folge am Donnerstag, 27. März, treffen die beiden Gruppen dann erstmals aufeinander.

Im Anschluss an die rund zweieinhalbstündige Auftaktfolge am Donnerstag, 13. Februar, wirft "Germany's Next Topmodel Stories" einen Blick hinter die Kulissen der Jubiläumsstaffel. Auch für den sendereigenen Streamingdienst Joyn sind eigene Inhalte angekündigt.

