WaPo Duisburg: Kritik zur neuen Staffel der Krimiserie mit Markus John

Immer eine handbreit Wasser unterm Kiel: Mit 16 neuen Folgen – gleich zwei Staffeln direkt aufeinanderfolgend – geht die "WaPo Duisburg" jeweils dienstags am Vorabend auf neue Ermittlungen. Der Duisburger Hafen gilt als größte Logistik-Drehscheibe Europas. Klar, dass auch Bösewichte vom Wirtschaftstrubel auf dem Binnenhafen profitieren wollen: Drogenschmuggler und andere windige Geschäftsleute gehen dort ihrem Handwerk nach. Das Team der Wasserpolizisten rund um Currywurst-Fan Gerhard Jäger (Markus John) und die ehemalige Hochleistungsschwimmerin Arda Turan (Yasemin Cetinkaya) will das Treiben unterbinden.

Inhaltlich spannende Neuerungen kündigt Elke Kimmlinger, die für die ARD-Serie beim Sender WDR zuständige Redakteurin, an. "Mit den Schauspielern Bianca Nawrath und Timmi Trinks, die zum etablierten 'WaPo Duisburg'-Cast dazustoßen, entwickeln sich sehr unterhaltsame Figurenkonstellationen, die im wahrsten Sinne des Wortes für 'frischen Wind' sorgen", sagt sie. "Zudem erzählen wir die Auszeit der Rolle Frank van Dijk, der seinen Vater auf eine Weltumsegelung begleitet. Unter das Motto "Alles bleibt anders" haben die ARD und die Produktionsfirma Warner Bros. ITVP die neuen Folgen gestellt.

Dabei setzt die Vorabend-Serie auf bewährte Muster. "Private Geschichten in Kombination mit den Ermittlungsfällen sorgen für Abwechslung, zudem die 'WaPo Duisburg' es mit Vorschriften nicht immer ganz genau nimmt", so die Redakteurin. "Vor allem im Zusammenspiel mit der Kripo, deren Kompetenzen die WaPo gerne mal vergisst. Dies schafft einen ganz besonderen Humor." Die treuen Fans der kernigen Gesetzeshüter mit Herz sehen das gewiss ganz ähnlich.

Gibt es noch "authentischen" Ruhrpott-Charme?

Dabei soll in Duisburg, dem ehemaligen Standort von "Tatort"-Legende Horst Schimanski (Götz George), laut Pressemitteilung des Ersten auch explizit mit Ruhrpott-Charme gearbeitet werden. Nun, immerhin steht mit Markus John ein gebürtiger Duisburger im Hauptcast. Wobei: In abgeschlossenen Krimis, die unter einer Stunde Spielzeit haben, muss man sich ohnehin stark auf den Plot konzentrierten. Für atmosphärische Sperenzchen ist da wenig Zeit und Raum. Es bleibt: solide Vorabend-Unterhaltung in öffentlich-rechtlicher Krimi-Ästhetik, die ihre zahlenmäßig immer noch stark vertretene Zielgruppe wohl erreichen dürfte.