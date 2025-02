Frank Buschmann aufgewühlt nach Hunde-Zwischenfall: "das macht mich echt fertig"

Frank Buschmann wurde während eines Spaziergangs an der Isar mit seiner Hündin Pebbles von zwei anderen Hunden attackiert. Der TV-Moderator zeigt sich auf Instagram empört über die Reaktion der anderen Hundehalter und teilt seine Erfahrungen mit seinen Followern.

Vorfall bei Spaziergang Frank Buschmann ist bekannt dafür, sich in den sozialen Medien über gesellschaftlich-politische Themen zu äußern. Der TV-Moderator ("Ninja Warrior Germany") nimmt dabei kein Blatt vor den Mund und wird öfter so emotional, wie ihn Sportfans von seinen Fußball- und Basketball-Reportagen kennen. Nun präsentierte sich "Buschi" in besonders aufgewühlter Stimmung – per Selfie-Video vom Sitz seines Autos. Nebendran die Protagonistin einer "Geschichte, die mich wirklich aufwühlt und fertigmacht": Hündin Pebbles.

Was war passiert? Wie der 60-jährige gebürtige Bottroper seinen Instagram-Abonnenten erzählt, sei er soeben von einem Sonntagsspaziergang an der Isar zurückgekehrt und nun "fast sprachlos" vor Wut. "Zwei Kurzschnauzer" seien auf seine Hündin Pebbles losgegangen. "Ihr kennt unseren Therapiehund, die ergreift normalerweise die Flucht. Da ging aber nicht mehr, weil die beiden sehr hartnäckig waren", berichtet Buschmann.

"Sie meinen wohl, weil sie beim Fernsehen sind, können Sie sich alles erlauben!" Dann sei "die Luzi" losgegangen und die Hunde hätten sich "so ein bisschen gebissen". Nachdem alle Halter ihre Hunde erfolgreich voneinander getrennt hatten, seien ihm vonseiten der anderen Besitzer Vorwürfe hinterhergeschrien worden. "Es ist so unfassbar", ereifert sich Buschmann im Video über den Vorwurf, sein Hund hätte die anderen gebissen und dabei verletzt.

"Sorry, wenn Ihre Hunde meinen Hund angehen, weiß ich jetzt nicht, was sie von mir wollen", habe Buschmann nach eigener Erinnerung erwidert. "Da macht die Frau ein Bild von mir und wollte meine Telefonnummer." Da sich die Halter gar nicht beruhigen wollten, hätten sie "dann wohl in Windeseile mein Bild gegoogelt" und entgegnet: "Sie meinen wohl, weil sie beim Fernsehen sind, können Sie sich alles erlauben!" Buschmann: "Da musste ich echt an mich halten."



Mehr dazu in unserer Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden.Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Einverstanden Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden. Buschmann: "Ich verstehe nicht, was mit diesen Menschen schiefgelaufen ist" Wie der "Top Dog Germany"-Moderator weiter ausführt, seien die anderen Hunde vermutlich aus einer "Qualzucht" hervorgegangen. "Als ich das Verhalten von Frauchen und Herrchen gesehen habe, wusste ich genau, warum die Hunde in bestimmten Situationen aggressiv sind." Buschmann weiter: "Dann versuchen die, ein Ding zu drehen. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe nicht, was mit diesen Menschen schiefgelaufen ist, und das macht mich echt fertig."

Buschmanns finaler Appell an die Insta-Community: "Werdet nie so, Leute, und legt euch, wenn Ihr so seid, nie einen Hund zu, weil am Ende leiden die Hunde." Vonseiten der User gibt es viel Zuspruch. "Wir haben an der Elbe auch öfter solche Situationen. Es wirkt fast so, als suchen die Menschen die Konfrontation mit gezückter Kamera", schreibt einer.

Ein anderer erkennt einen allgemeinen gesellschaftlichen Missstand: "Im Kleinen wie im Großen. Bloß keine Fehler eingestehen und stattdessen die anderen beschuldigen. Ist auf allen Ebenen leider modern geworden. Reflektierendes Verhalten? Ist voll aus der Mode gekommen. Tief durchatmen und weiter."

