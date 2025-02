"Ronzheimer: Wie geht's, Deutschland? – Abstieg oder Aufstieg": Infos zur Reportage von Paul Ronzheimer

Paul Ronzheimer kehrt mit einer neuen Reportage zurück, in der er die wirtschaftlichen Abstiegssorgen der Deutschen beleuchtet. Vor der Bundestagswahl 2025 reist der Journalist durch ein krisengebeuteltes Deutschland und spricht mit Betroffenen und Profiteuren.

Zwei lange Reportagen hat der umtriebige, scheinbar niemals ruhende Reporter Paul Ronzheimer neben seiner Arbeit für "Bild" und dem Podcast unter eigenem Namen im Herbst 2024 für SAT.1 abgeliefert. Zunächst kümmerte sich der 39-Jährige um den Rechtsruck in Deutschland, kurz danach war das komplexe Thema Migration dran. Beide – sehenswerten – Folgen kann man bei Joyn nachschauen. Nun kehrt der Star-Journalist mit einem neuen Film in die SAT.1-Primetime zurück. 13 Tage vor der Bundestagswahl 2025 analysiert "Ronzheimer: Wie geht's, Deutschland? – Abstieg oder Aufstieg" das Verhältnis der Deutschen zur angespannten wirtschaftlichen Lage im Land.

"Massenentlassungen, Betriebsschließungen, Rezession. Die Angst vor Jobverlust und wirtschaftlichem Abstieg geht um", nennt der Sender die Prämisse der neuen Ronzheimer-Reportage. Mit dem Wahlkampf-Slogan "It's the economy, stupid!" gewann Bill Clinton 1992 die US-Präsidentschaftswahlen. Was nichts anderes heißt als: Wer glaubhaft Lösungen für wirtschaftliche Sorgen anbietet, gewinnt die Wahl. Doch welche Partei das Thema 2025 für sich nutzen?