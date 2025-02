"Stalingrad – Stimmen aus Ruinen": Alle Infos zur 3sat-Reportage

Die Dokumentation "Stalingrad – Stimmen aus Ruinen" zeigt die brutale Schlacht von Stalingrad aus der Sicht der Betroffenen. Zivilisten und Soldaten berichten von den Schrecken und dem Überlebenskampf in der Stadt, die zum Symbol des Sieges über Nazi-Deutschland wurde.

Es war einer der zentralen Wendepunkte des Zweiten Weltkriegs und die Geburtsstunde eines sowjetischen Mythos: Vor 82 Jahren endete die Schlacht um Stalingrad. Der "Unternehmen Barbarossa" genannte Vernichtungskrieg Nazi-Deutschlands gegen die Sowjetunion wurde im Februar 1943 in Eiseskälte gestoppt, fortan ging die Rote Armee in die Offensive. Stalingrad – heute trägt die Stadt den Namen Wolgograd – ist ein ewiges Symbol für den Schrecken des Krieges, der auch in Europa wieder spürbar ist.