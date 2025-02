Lindners klare Worte zur Klimapolitik: FDP nicht für alle

"Mir macht dolle Angst, dass Klimaschutz nicht so ernst genommen wird, wie es sollte": Studentin Karla Bauszus steht stellvertretend für viele Angehörige ihrer Generation in puncto Klimawandel. Im ARD-Moma bekam die 25-Jährige am Montagmorgen die Gelegenheit, Christian Lindner zu befragen. In Gegenwart von Interviewer Michael Strempel wollte Bauszus zunächst vom FDP-Chef wissen, weshalb er sich gegen "verbindliche Vorgaben" für Unternehmen im Kampf gegen die Klimakrise stelle.

Und Christian Lindner schien erst so richtig warmzulaufen, schob er doch direkt hinterher: "Ich bin sogar, das wird Sie vermutlich erschrecken, dafür, dass wir die neue Generation der Kernenergie, diese modularen Kleinkernkraftwerke, in Deutschland ermöglichen." Er wolle, dass Deutschland im Technologiesektor eine Führungsrolle übernehme, betonte der FDP-Chef: "Ich bin für mehr Freude am Erfinden als am Verbieten." In diesem Zusammenhang machte er aber seine politische Haltung unumwunden deutlich: "Für mich ist erst mal Economy First. Alles an sozialer Politik, alles an Klimaschutz müssen wir bezahlen. Dafür brauchen wir ein starkes wirtschaftliches Fundament."