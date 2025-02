Christian Lindner und der Schmäh-Song: Ein Showdown bei Raab

Nach einem Schmäh-Song von Stefan Raab zeigt Christian Lindner Nehmer-Qualitäten und nimmt die Einladung zur RTL-Show "Du gewinnst hier nicht die Million" an. Robert Habeck hatte zuvor entspannt am Format teilgenommen.

Auch für die FDP hatte Stefan Raab ein Lied gedichtet, das er in seiner RTL-Show vorstellte. Eine schwülstige Seventies-Soul-Nummer, in der gereimt wird: "Christian Lindner ist ne Lusche, doch das ist mir schei..egal. Ich wähl die Pfeife trotzdem, zum allerletzten Mal."

Robert Habeck zu Gast in "Du gewinnst hier nicht die Million"

Genau so kommt es nun, wie RTL am Montag bestätigte. Christian Lindner, der mit der FDP um den Einzug in den Bundestag kämpft, hat die Einladung zu "Du gewinnst hier nicht die Million – bei Stefan Raab" angenommen. "Es wird garantiert eine interessante Kombi!", verspricht der Sender.