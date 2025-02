Florian Silbereisen muss Rückschlag verkraften: Kollege zieht Konsequenzen

Die negativen Nachrichten betreffen nicht nur Florian Silbereisen. Auch sein Gesangspartner Thomas Anders bekommt den Rückschlag zu spüren und hat daraufhin Konsequenzen gezogen. Ihr letztes gemeinsames Projekt war das Album "Nochmal!", das am 27. Dezember 2024 veröffentlicht wurde. Doch die Zusammenarbeit stand unter keinem guten Stern. Mehrmals gab es Verzögerungen und eine unerwartet lange Wartezeit. Als es dann endlich auf den Markt kam, schlug das Album direkt in die Charts ein und landete auf Platz eins der deutschen Album-Charts. Doch die Freude hielt nicht lange.

In kurzer Zeit stürzte das Album ab. Schon in der zweiten Woche verlor das Werk des Duos viele Plätze in den Charts, um in der vierten Wochen auf dem Platz 54 zu landen. Und es wurde noch schlimmer. Es folgte die Chart-Pleite. Eine neue Erfahrung für die erfolggekrönten Sänger. Der musikalische Rückschlag blieb nicht ohne Folgen.