Ross Antony im Podcast: So glücklich ist er nach 20 Jahren mit Ehemann Paul Reeves

Seit über 20 Jahren gehen Ross Antony und Paul Reeves gemeinsam durchs Leben. Im Podcast "Aber bitte mit Schlager" geriet Antony nun ins Schwärmen, als er von seinem Eheleben berichtete: "Es ist wirklich toll."

Ross Antony ist auch nach mehr als zwei gemeinsamen Jahrzehnten mit seinem Ehemann Paul Reeves "glücklich verheiratet". In der aktuellen Ausgabe des Podcasts "Aber bitte mit Schlager" erzählt der Entertainer, wie sehr ihn die Beziehung zu dem Opernsänger erfülle. "Ich liebe ihn wie am ersten Tag", so Antony.

Besonders schätze er, dass Reeves "so anders" sei als er selbst. Im Vergleich zum quirligen Schlagerstar sei sein Ehemann "ein bisschen zurückhaltender", erklärt Antony. Gerade diese Unterschiede machten ihre Beziehung so stabil. "Wir ergänzen uns richtig gut. Wie sagt man? Gegensätze ziehen sich an!"

"Wenn man älter wird, streitet man nicht mehr so viel" Privat führen die beiden ein stabiles Familienleben. "Wir haben eine Familie gegründet, wir haben auch Tiere und ein schönes Zuhause. Es ist wirklich toll", sagt Antony. Nur eines vermisse er manchmal: Diskussionen. "Wenn man älter wird, streitet man nicht mehr so viel. Ich gehe immer zu ihm hin und sage: 'Paul, streite einfach mit mir!'" Doch sein Mann lasse sich nicht darauf ein. "Er guckt mich immer nur komisch an", lacht das einstige Bro'Sis-Mitglied.

Auch beruflich ziehen Ross Antony und Paul Reeves an einem Strang: In der Vergangenheit standen sie bereits gemeinsam auf der Bühne, Ende des Jahres treten sie erneut zusammen auf – mit einer besonderen Weihnachtsshow. "Da performen wir in aufgeblasenen Kostümen, wir erzählen Witze, wir backen. Wir wollen zeigen, wie wichtig Weihnachten ist", erklärt der Musiker. Für die Umsetzung zeichne sein Mann verantwortlich, verrät Antony stolz: "Er hat das alles selber kreiert."

2017 heirateten die beiden gebürtigen Engländer offiziell, nachdem die Ehe für gleichgeschlechtliche Paare in England und Wales möglich wurde. Schon zuvor lebten sie in einer eingetragenen Lebensgemeinschaft. 2014 adoptierten sie ihr erstes Kind. Drei Jahre später folgte ein weiteres.