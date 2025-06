Anne Burrell ist tot: TV-Ikone und Koch-Legende stirbt mit nur 55 Jahren

In den USA war Anne Burrell ein Star im Kochfernsehen. Jetzt ist die 55-Jährige tot. Sie wurde am Dienstag leblos in ihrer Wohnung in New York gefunden.

Anne Burrell ist tot. Die bekannte US-amerikanische wurde am Dienstagmorgen gegen 7.50 Uhr Ortszeit in ihrem Zuhause im Stadtteil Brooklyn in New York gefunden, wie ein Sprecher des New York Police Departments gegenüber dem Online-Magazin "Page Six" sagte. Die sogleich hinzugerufenen Sanitäter hätten vor Ort nur ihren Tod feststellen können. Die Todesursache ist unklar, die Ermittlungen laufen weiter.

Die Familie der 55-Jährigen veröffentlichte ein Statement. Sie sei eine "geliebte Ehefrau, Schwester, Tochter, Stiefmutter und Freundin" gewesen. "Auch wenn sie nicht mehr unter uns ist, bleiben ihre Wärme, ihr Geist und ihre grenzenlose Liebe für immer", schreibt die Familie.

Der Sender "Food Network", bei dem Burrell jahrelang zu sehen war, bestätigte ihren Tod ebenfalls. "Anne war ein bemerkenswerter Mensch und ein gastronomisches Talent – sie unterrichtete, nahm an Wettbewerben teil und teilte stets die Bedeutung des Essens in ihrem Leben und die Freude, die eine gute Mahlzeit bereiten kann", heißt es in der Erklärung des Senders. "Unsere Gedanken sind bei Annes Familie, Freunden und Fans in dieser Zeit des großen Verlustes."

Anne Burrell galt als Ikone des amerikanischen Fernsehens Anne Burrell wuchs in New York auf, studierte Englisch und Kommunikation und fand dann ihre Liebe zum Kochen. Ab 1992 studierte sie am Culinary Institute of America, einer der renomiertesten Kochschulen der Welt und bildete sich nach ihrem Abschluss ein Jahr in Italien weiter, wo sie auch einige Zeit arbeitete.

Burrell unterrichtete am Insitute of Culinary Education in New York und arbeitete gleichzeitig in verschiedenen Restaurants. Die Sendung "Iron Chef America" verhalf ihr im Jahr 2005 zum Durchbruch im amerikanischen Kochfernsehen. Von 2008 bis 2012 war Burrell in acht Staffeln ihrer eigenen Serie "Secrets of a Restaurant Chef" zu sehen. Im Jahr 2011 veröffentlichte sie ein eigenes Buch: "Cook Like a Rockstar". Zuletzt war sie in "Food Network's House of Knives" im März 2025 zu sehen.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!