Neue Serienrolle für Pierre Sanoussi-Bliss: Der Dschungelstar dreht für "Unter uns" und trifft auf Alessia Herren

Der Popularitätsschub verhilft dem gebürtigen Berliner jetzt zu einem neuen Serien-Engagement bei RTL – und das zehn Jahre nach dem unfreiwilligen Ausscheiden im ZDF-Krimi-Dauerbrenner "Der Alte". Sanoussi-Bliss steigt bei der Daily "Unter uns" ein (montags bis freitags, 17.30 Uhr, RTL). In der Schillerallee wird er erstmals in Folge 7.703 auftauchen – voraussichtliche Ausstrahlung ist am Mittwoch, 10. September.

Pierre Sanoussi-Bliss spielt bei "Unter uns" den Designer Adam Wolter. Der Grund für seinen überraschenden Zwischenstopp in der Schillerallee: Adam möchte seinem Neffen Theo (gespielt von Julius Dombrink) eine wichtige Nachricht verkünden, die dessen Leben verändern könnte, wie es in einer RTL-Mitteilung vom Dienstag heißt.

Pierre Sanoussi-Bliss wurde einem größeren TV-Publikum ab 1997 in der Rolle des Kripo-Assistenten Axel Richter in "Der Alte" bekannt. Der Sohn eines guineischen Diplomaten spielte die Krimi-Rolle 18 Jahre lang. Als bekannt wurde, dass sein Darsteller-Vertrag nicht verlängert würde, unterstellte Sanoussi-Bliss dem Sender in einem bei Facebook geteilten Video "Verjüngungswahn". Seine Klage auf rückwirkende Durchversicherung angesichts sogenannter "Kettenverträge" wurde in letzter Instanz vom Bundesarbeitsgericht abgewiesen.