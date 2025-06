Schon gewusst? Diese Promis tuckerten schon mal auf dem "Traumschiff"

Als das ZDF-„Traumschiff“ am 22. November 1981 zum ersten Mal mit dem Ziel Bahamas in See stach, ahnte Wolfgang Rademacher (†2016) nicht, dass er einen der bis zum heutigen Zeitpunkt erfolgreichsten Quotenhits im ZDF erfunden hat. Für die regelmäßig hohe Zuschauerquote sorgen neben den paradiesischen Aufnahmen die zahlreichen Stars, die in einer Gastrolle mit an Bord gehen. Ein weiteres Merkmal der Serienreihe ist zudem, dass der öffentlich-rechtliche Sender zahlreichen Influencern und Quereinsteigern die Möglichkeit bietet, sich schauspielerisch auszuprobieren und ihr Talent unter Beweis zu stellen.

22. November 1981 – eine Kult-Reihe wurde geboren Für unzählige Zuschauer gehört „Das Traumschiff“ schon seit Jahrzehnten zu einem festen Bestandteil an besonderen Abenden im Jahr. Während das Kreuzfahrtschiff über die Ozeane an die traumhaftesten Orte dieser Welt fährt, spielt sich an Bord jede Menge Zwischenmenschliches ab. Ob romantische Liebesgeschichten, Ehedramen, geschäftliche Tragödien oder verlorene Freundschaften – die Themen gehen nie aus. Zu den schönsten Urlaubszielen zählten im Laufe der Jahrzehnte Sri Lanka, Thailand, die USA, Argentinien, die Seychellen, Peru, Brasilien und viele mehr. Den festen Rahmen bildet die Stammbesetzung, die aktuell aus Florian Silbereisen (43) als Kapitän Max Parger, Harald Schmidt (67) als Kreuzfahrtdirektor Oskar Schifferle, Barbara Wussow (64) als Hoteldirektorin Hanna Liebold, Daniel Morgenroth (61) als Staff-Kapitän Martin Grimm und Collien Ulmen-Fernandes (43) als Schiffsärztin Dr. Jessica Delgado besteht. Seit der ersten TV-Ausstrahlung der ZDF-Reihe im Jahr 1981 ist diese nicht nur für die Zuschauer, sondern auch für prominente Gast-Stars ein Magnet.

Welche renommierten Stars brachten bisher in einer Gast-Rolle Schwung auf das Schiff? Schon die erste TV-Ausstrahlung am 22.11.1981 präsentierte mit Maria Körber (†2018), Bruni Löbel (†2006) und Manfred Krug (†2016) beliebte Darsteller in den episodenartig erzählten Gast-Rollen.

Im Jahr 1983 konnte sich der spätere „Tatort“-Kommissar Richy Müller (69) im jungen Alter von 28 Jahren ein Bild von der atemberaubenden Natur Kenias machen. Für „Das Traumschiff“ war dies die 10. Episode.

In zwei Episoden, am 26.12.1990 und am 1.12.1991, beehrte eine besondere Musiklegende sowohl das Deck der „MS Deutschland“ als auch die Tasten des Flügels an Bord: Schlagerikone Udo Jürgens (†2014) sorgte in seinen Gastauftritten für emotionale, unvergessliche Momente und ausgelassene Stimmung.

In den 2000er Jahren befand sich ein ebenfalls renommierter Musiker in der 43. Episode mit dem Ziel Thailand an Bord des Kreuzfahrtriesen: der niederländische Geiger und Virtuose André Rieu (75).

Für viele ZDF-Zuschauer sind die Auftritte von Heinz Hoenig (73) unvergessen, der von 2008 bis 2016 immer wieder verschiedene Gastrollen übernahm und dabei eine Reihe unverwechselbarer Destinationen erleben durfte.

Ein besonderes Highlight bot der Cast zum 30-jährigen Jubiläum der TV-Reihe. Dieses wurde mit der 65. Episode gefeiert, die während der 120-minütigen Sendezeit entlang der amerikanischen Atlantikküste von Quebec über New York und Savannah bis nach Salvador da Bahia führte. Den besonderen Meilenstein der „Traumschiff“-Geschichte feierten in ihren Gast-Rollen unter anderem Til Schweiger (61), Hannelore Elsner (†2019), Gaby Dohm (81), Ruth Maria Kubitschek (†2024), Ingolf Lück (67), Sigmar Solbach (78), Otto Waalkes (76) und Hape Kerkeling (60).

Influencerinnen, Sänger oder Comedians – auch sie reisen mit dem „Traumschiff“ Insbesondere, wenn Influencerinnen, Moderatoren/-innen, Sänger/-innen oder Comedians in unterschiedlichen Gast-Rollen an Bord des „Traumschiff“ auftauchen, sorgt dies für überraschte TV-Zuschauer. So beispielsweise Showmaster Thomas Gottschalk (74), der im Jahr 2009 in der 60. Episode Kurs auf Peru und Miami nahm. Als Reiseleiterin Franziska Stein begeisterte im Jahr 2013 Schlagerstar Helene Fischer (40). Für die Sängerin ging es nach Puerto Rico.

Der EX-GNTM-Coach Bruce Darnell (67) bewies 2023 in der Episode namens „Traumschiff: Vancouver“ sein schauspielerisches Talent. Auf die Seychellen ging es 2021 unter ZDF-Regie für den „Bares für Rares“-Moderator Horst Lichter (63). In der Episode „Traumschiff: Utah“ aus dem Jahr 2023 glänzte Moderator Kai Pflaume (58) in der Rolle des Sheriff Steve McCrown. Als Küchenhilfen reisten die Comedians Özcan Cosar (44) und Bülent Ceylan (49) im Jahr 2021 nach Schweden. 2024 war das Ehepaar Pocher unter den Reisenden nach Indonesien. Amira (32) spielte eine Fitnesstrainerin. Weitere Prominente in einer Gast-Rolle waren Judith Williams (53), Atze Schröder (59), Sophia Thiel (30), Sarah Lombardi (32), Roman Weidenfeller (44), Luke Mockridge (36), David Garrett (44), Motsi Mabuse (44), Patrick Lindner (64) und Cathy Hummels (37).

Ein über Jahrzehnte erfolgreiches Konzept Die Liste der prominenten Gast-Stars ließe sich noch unendlich fortsetzen. Ihren Beiträgen verdankt „Das Traumschiff“ einen großen Teil seines Erfolges. Traumhafte Landschaften, kuriose bis dramatische Episoden und hochkarätige Schauspieler, Moderatoren, Comedians, Influencer - ein Konzept das immer noch aufgeht.