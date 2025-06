"Bauer sucht Frau"-Wiedersehen mit Inka Bause: Welche Paare sind noch zusammen?

Was ist aus den "Bauer sucht Frau"-Paaren geworden? Welche Neuigkeiten gibt es von den Landwirten und Bäuerinnen? Was ist auf den Höfen passiert? Ostern gibt es Antworten auf diese Fragen. In der Sonderausgabe von "Bauer sucht Frau" wirft Inka Bause einen Blick auf das Leben der Landwirte und Landwirtinnen. Mit wem es ein Wiedersehen geben wird und alle weiteren Infos zum Special gibt es hier.

Vom ersten Kennenlernen, über Schmetterlinge im Bauch bis hin zur echten Partnerschaft: die Zuschauer haben das Liebesglück der "Bauer sucht Frau"-Teilnehmer von zu Hause aus mitverfolgen können. Doch wie ging es danach weiter? Ist die Liebe stärker geworden oder kam es zum Bruch? Auch Inka Bause möchte diesen Fragen nachgehen. Im "Bauer sucht Frau"-Special "Was ist auf den Höfen los?" gibt es nun die Gelegenheit dazu. Am Ostermontag, dem 21. April, um 19.05 Uhr zeigt RTL das Wiedersehen .

Das Wiedersehen mit den "Bauer sucht Frau"-Paaren

In der Sendung gibt es auch ein Wiedersehen mit "Bauer sucht Frau International"-Teilnehmern. Dort lernten sich Obstbäuerin Ulrike und Heiko kennen und lieben. In Brasilien sprühten die Funken und nun will das Paar den nächsten Schritt wagen. Auch Alisa und Milchbauer Peter haben in Tirol ein besonderes Ereignis zu verkünden. Von Bio-Bauer Manfred gibt es emotionale Neuigkeiten, denn der Oberbayer hat sich frisch verliebt. Konrad aus Niedersachsen begrüßt ebenfalls Inka Bause und möchte der Liebe eine neue Chance geben. Vielleicht wird Carla aus Brasilien die neue Frau an seiner Seite.