Stefan Mross: Nach drei gescheiterten Ehen endlich angekommen?

Dreimal war Schlagerstar Stefan Mross bereits verheiratet – dreimal hat es nicht geklappt. Doch mit seiner neuen Freundin Eva Luginger an seiner Seite soll nun alles anders werden. Was die Beziehung so anders macht, darüber hat der 49-Jährige nun in einem Interview gesprochen.

Seit über 35 Jahren steht Stefan Mross in der Öffentlichkeit – als Trompeter, Sänger und Moderator. Doch so erfolgreich es beruflich bei dem "Immer wieder sonntags"-Moderator läuft, privat hat der 49-Jährige schon einige Höhen und Tiefen durchgemacht.

In einem Gespräch mit der Zeitschrift "SuperIllu" erklärt Mross, wie sich sein Leben durch Eva Luginger verändert hat: "Ich führe heute ein ganz anderes Leben." Besonders beeindrucke ihn die entspannte Haltung seiner Partnerin. "Sie sagt ganz klar: 'Geh mal runter vom Gas. Wir müssen auch mal was für uns tun, uns Zeit nehmen und etwas von der Welt sehen.'"

Und auch beruflich scheint es bei den beiden zu passen: Eva Luginger übernimmt mittlerweile auch das Management von Mross und kümmert sich um seine Büroarbeit – eine enorme Entlastung für den Entertainer, wie dieser verrät. "Ich kann mich einfach mal hinsetzen, nichts sagen, und sie organisiert". Besonders bei seinen Auftritten bei "Immer wieder sonntags" ist sie an seiner Seite. Für den diesjährigen Auftakt der Show reisten die beiden sogar im Wohnmobil an und genossen dort ihre Zweisamkeit.

Doch so harmonisch es nun auch mit seiner Eva läuft – bei einer Sache setzt das Paar dann dennoch eine klare Grenze: Gemeinsame Duette schließen Luginger und Mross kategorisch aus. "Eva möchte nicht, dass wir in unseren Karrieren in Verbindung gebracht werden", erklärte Mross bereits zuvor. Sie wolle die Frau an seiner Seite sein, ihn begleiten und unterstützen, was Mross sehr schätze.