Im Rahmen der "F1"-Premiere: Brad Pitts überraschender Liebes-Auftritt mit Ines de Ramon auf dem roten Teppich

Ines de Ramon setzte bei der Premiere auf Eleganz: Sie trug ein weißes, bodenlanges Neckholder-Kleid mit leicht transparentem Stoff. Pitt präsentierte sich klassisch in einem marineblauen Anzug mit weißem Hemd. Die Fans zeigten sich begeistert – endlich wieder ein öffentliches Liebes-Lebenszeichen von dem Paar. Mit dem gemeinsamen Auftritt in New York dürfte klar sein: Auch wenn Brad Pitt Privates lieber für sich behält, hin und wieder gibt er doch einen kleinen Einblick.

Ein erster halboffizieller Auftritt folgte im Juli 2024, denn da zeigte sich das Paar bei einem Formel-1-Rennen im britischen Silverstone. Damit schloss sich bei der Filmpremiere in New York ein Kreis: In Silverstone waren die beiden im Zuge von Pitts Vorbereitungen auf seine Rolle in "F1". Darin spielt Pitt einen Rennfahrer, der nach längerer Abwesenheit in die Formel 1 zurückkehrt. Das Sportdrama läuft am 26. Juni in den deutschen Kinos an.