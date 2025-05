Rihanna überrascht auf der Met Gala: Sie wird wieder Mutter

Als die Sängerin ihr zweites Kind erwartete, war sie der Star der Halbzeitshow des Super Bowl. In knalligem Rot gekleidet, setzte sie sich und ihren Babybauch in Szene. Kein Wunder also, dass sie auch bei ihrer dritten Schwangerschaft ein Top-Event nutzte, um stilvoll zu zeigen, dass sie wieder Mutter wird.

Im starken Zeichen schwarzer Designer

Die diesjährige Met Gala stand unter dem Motto "Superfine: Tailoring Black Style". In Szene gesetzt wurden bei der glamourösen Veranstaltung im Metropolitan Museum of Art in New York City Kollektionen schwarzer Modeschöpfer. Der Dresscode lautete "Tailored For You". Damit widmete sich die Veranstaltung ganz der Herrenmode. Die Stars begeisterten mit Designer-Anzügen in ausgefallenen Formen und in unterschiedlichsten Farben.