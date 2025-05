Auftritt abgesagt: Wolfgang Ambros im Krankenhaus

Es sollte der Auftakt seiner Deutschland-Tour sein: Am Sonntag musste Wolfgang Ambros seinen Auftritt in Traunstein in Oberbayern kurzfristig absagen. "Liebe Leute, Wolfgang bedauert zutiefst, dass das für heute Abend geplante Konzert in Traunstein verschoben werden muss", heißt es in einem Instagram-Beitrag, der am späten Sonntagnachmittag auf dem Instagram-Kanal des österreichischen Musikers veröffentlicht wurde.

Ambros habe sich demnach "kurzfristig in stationäre, ärztliche Behandlung begeben" müssen und deshalb nicht wie geplant im Rahmen des Traunsteiner Frühlingsfestes auftreten können. Der österreichischen Nachrichtenagentur APA zufolge habe Ambros' Management mitgeteilt, dass sich der 73-Jährige "zur Abklärung eines neurologischen Problems ins Krankenhaus" begeben habe. Weitere Details zum Gesundheitszustand des Bühnenstars sind bislang nicht bekannt.

Man wolle nun so rasch wie möglich einen Ersatztermin finden und sich mit "näheren Infos" zurückmelden, heißt es auf Instagram darüber hinaus. In der Kommentarspalte finden sich zahlreiche Genesungswünsche an den erkrankten Musiker. "Pass auf di auf", schreibt ein Fan, ein anderer wünscht: "Bitte bleib uns lange auf der Bühne erhalten!"

Ambros-Musical feiert noch diesen Sommer Premiere Ob er seinen nächsten geplanten Auftritt am 9. Mai im österreichischen Oslip wahrnehmen kann, ist bislang nicht bekannt. Auch am 10. Mai soll Ambros wieder auf der Bühne stehen – in der Sommerarena Baden in Niederösterreich.

Wolfgang Ambros gilt als Mitbegründer des Austropop. Bereits seit den 70er-Jahren ist der 1952 in Wien geborene Sänger mit seiner Musik erfolgreich. Zu seinen bekanntesten Hits zählen Titel wie "Schifoan", "Es lebe der Zentralfriedhof" und "Zwickt's mi". Noch im Sommer 2025 soll im niederösterreichischen Amstetten das Musical "Augustin" uraufgeführt werden, dessen Musik von Wolfgang Ambros komponiert wurde.



Mehr dazu in unserer Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden.Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Einverstanden Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden.