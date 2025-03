Stefan Mross verkauft Elternhaus: "Mama wird nie wieder ins Haus zurückkommen"

Stefan Mross trennt sich von seinem Elternhaus in Traunstein. Gemeinsam mit seinem Bruder Klaus hat er die Doppelhaushälfte zum Verkauf angeboten. Das Haus steht seit Oktober leer, nachdem seine Mutter in ein Pflegeheim gezogen war.

Stefan Mross trennt sich von seinem Elternhaus in Traunstein im Chiemgau. Gemeinsam mit seinem älteren Bruder Klaus (57) hat der 49-Jährige die Doppelhaushälfte, in der er aufwuchs, zum Verkauf angeboten. Das berichtet "Bild". Mross bestätigte den Entschluss und bezeichnete ihn als "einen weiteren wichtigen Schritt im Leben, den man einfach gehen muss".

Das private Zuhause: so wohnt Anna-Carina Woitschack

Überraschungen und Abräumer: So war die Oscar-Verleihung 2025

Stefan Mross: "Es wird eine junge Familie bekommen, die zwei Kinder hat"

Nach dem Tod ihres Mannes Eberhardt im Jahr 2010 lebte Stefanie Mross allein in der rund 150 Quadratmeter großen Doppelhaushälfte mit Garten. Im Herbst 2024 zog die 83-Jährige dann aufgrund einer Demenzerkrankung in ein nahegelegenes Pflegeheim. Mross äußerte damals gegenüber "Das neue Blatt": "Es gibt Situationen, in denen sie plötzlich nicht mehr weiß, wo sie ist. Das bricht mir jedes Mal das Herz."