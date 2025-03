Jens Riewa: Doppelpanne in der Tagesschau

Es war ein ungewöhnlicher Anblick am Ende der "Tagesschau": Während die Kamera sich von Nachrichtensprecher Jens Riewa entfernte und die Abschlussmusik erklang, konnte Riewa vor Lachen kaum die Statur bewahren. Was war passiert?

Möglicherweise hing Riewas kleiner Lachanfall mit den beiden Pannen zusammen, die sich zuvor während der Aufzeichnung ereignet hatten. Die erste Panne hatte etwas mit dem Outfit des 61-Jährigen zu tun. Sowohl als Riewa vor dem Moderationspult stand, um das Publikum zu begrüßen, als auch etwas später, fiel den Zuschauern eine Eigenart an seinem Anzug auf: Irgendetwas schien entweder aus seinem Sakko oder an seiner Hose zu hängen. Ob es sich dabei wirklich, wie von Zuschauern in den sozialen Medien vermutet, um ein Preisschild handelte oder vielleicht Riewas Hemd nicht sorgfältig in seine Hose gestopft war, war indes nicht gut erkennbar.