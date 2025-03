Ferdinand Hofer: Auf dem Truppenübungsplatz "ist der Krieg auf einmal ganz nah"

Es sind riesengroße Fußstapfen, in die Ferdinand Hofer beim Münchner "Tatort" tritt: Bereits im kommenden Jahr wird er in seiner Rolle als Kalli Hammermann gemeinsam mit Carlo Ljubek als Nikola Buvak das bisherige Ermittler-Team, bestehend aus Ivo Batic (Miroslav Nemec) und Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl), ablösen. Vorher gilt es allerdings noch fünf Fälle in der alten Besetzung zu lösen. "Tatort: Charlie" (Sonntag, 2. März, 20.20 Uhr, das Erste) hat es dabei besonders in sich: Der Tod einer jungen Frau führt die Münchner Kommissare auf einen Truppenübungsplatz der NATO. Die Dreharbeiten zu dem besonderen Kriminalfilm fanden im Vorfeld einer realen Militärübung statt.