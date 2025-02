"School of Champions"-Ski-Trainer Ferdinand Hofer über die Natur und die Magie der Berge

In der zweiten Staffel von "School of Champions" spielt Ferdinand Hofer erneut den Ski-Trainer Albin. Im Interview spricht er über seine Leidenschaft für den Skisport und die Bedeutung des Naturschutzes. Zudem ist er bald wieder als Assistent Kalli Hammermann im "Tatort" zu sehen.

Action in der Natur

Ferdinand Hofer betreibt den Wintersport nicht nur im Fernsehen: "Ich fahre selbst gerne Ski, spiele Eishockey", erzählt der 31-Jährige im Interview mit der Nachrichtenagentur teleschau. Anlass für das Gespräch war der Start der zweiten Staffel der Coming-of-Age-Serie "School of Champions". Die acht Folgen, in denen Hofer abermals den Ski-Trainer Albin spielt, sind zwei Wochen nach der Streaming-Premiere in der ARD-Mediathek am Freitag, 14. Februar, um 22.20 Uhr, sowie in der Nacht von Samstag, 15. Februar, auf Sonntag, 16. Februar, um 0.25 Uhr, im Ersten zu sehen.